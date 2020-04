Inklusivity – Il contest Tenderly per l’inclusione

Inklusivity è il contest Tenderly realizzato in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics.

In un momento storico e sociale di necessario allontanamento sociale, arriva un contest che già pensa al “dopo”, e lo fa con un tema fondamentale: l’inclusione.

Ecco il comunicato ufficiale:

Inklusivity, il contest di Tenderly che colora il mondo di inclusione

Tenderly, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, lancia il contest creativo

“Inclusivity” rivolto ad aspiranti fumettisti, illustratori, animatori e videomakers . I partecipanti sono

invitati a esprimere tutta la loro creatività sul tema dell’inclusione nel senso più inclusivo del

termine: che si tratti di genere, etnia, età, caratteristiche fisiche o personalità il progetto deve

mettere in luce tutte le sfumature della realtà che ci circonda.

L’opera va caricata sul sito del concorso https://tenderly.it/inklusivity/ entro il 30 giugno 2020.

Fumetti, illustrazioni, animazioni e video verrano valutati da una giuria qualificata, composta dai

docenti di Scuola Comics. I 4 vincitori, uno per categoria, vinceranno un corso online su misura di

11 lezioni da due ore ciascuna, e saranno invitati al prossimo evento fieristico Lucca Comics

2020.

Per partecipare, dunque, basta andare sulla pagina dedicata e scatenare la vostra fantasia!